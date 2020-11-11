Петрозаводск, , 16:09 — REGNUM Члены правительства Республики Карелия одобрили проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там заявляют, что расходная часть бюджета на 2021−2023 годы сформирована исходя из безусловного исполнения социальных обязательств республики перед гражданами и реализации национальных целей развития, сформулированных президентом России.

Как уточнили в администрации, также были одобрены основные параметры прогноза социально-экономического развития Карелии на следующий год.

«Прогноз разработан в трех вариантах — базовом, консервативном и целевом. За основу при формировании бюджета предложен базовый», — говорится в сообщении.

В этом варианте прогноза темпы роста экономики в трехлетнем периоде прогнозируются на уровне 100,7% — 101,2,%. В 2021 году предполагается увеличение экспорта товаров почти на 5%, до 839 млн долларов США с дальнейшим увеличением до 936 млн долларов в 2023 году.

«Одно из основных условий дальнейшего развития экономики — привлечение инвестиций. В этом году они оцениваются в 51,5 млрд рублей. К 2023 году прогнозируется увеличить объем вложений в основной капитал до 67,2 млрд рублей. Достигнуть таких показателей планируется за счет реализации крупных инвестиционных проектов», — пояснили в правительстве Карелии.

Что касается социальных параметров прогноза, ожидается, что общая безработица в создавшихся условиях к концу текущего года вырастет до 9%, зарегистрированная — до 4,3%. Между тем в 2021 году предполагается снижение общей безработицы до 8,3%, а к 2023 году — до 7,3%, зарегистрированной — до 2,3% и до 2% соответственно.

Исходя из этих условий определялись основные параметры прогноза на 2021−2023 годы. Так в промышленности, на фоне высоких темпов роста этого года, в среднесрочном периоде предполагается увеличение производства на 2−4% по базовому варианту и на 4−5% — по целевому.

В строительстве прогнозируется некоторое снижение ввода жилья в 2021 году, но к 2023 году объем предполагается довести до 275 тыс. кв. метров. Основной бюджетообразующий показатель по республике — налогооблагаемая прибыль — в 2021 году прогнозируется в сумме 32,6 млрд рублей — это 110,5% от уровня 2020 года.

«Учитывая значительную экспортную составляющую в экономике республики, развитие ситуации во многом будет зависеть от восстановления мировой экономики», — пояснил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Фонд заработной платы на 2021 год спрогнозирован в объеме 135,4 млрд рублей с увеличением к предыдущему году на 5% и на 12,4% к 2019 году. По республике темп роста этого показателя по отношению к 2019 году опережает российское значение на 1,8 процентных пунктов. В дальнейшем прирост фонда заработной платы по базовому варианту прогнозируется на 5−7% ежегодно с достижением к 2023 году 155 млрд рублей.

При этом в 2021 году параметры прогноза могут корректироваться.