Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM В Петербурге бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году будет увеличен. Соответствующий законопроект 11 ноября поддержали депутаты Заксобрания в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

В бюджет добавят 1,7 млрд рублей. Таким образом целиком он составит 120,7 млрд рублей в 2020 году.

Предполагается, что большая часть дополнительных средств пойдет на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

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