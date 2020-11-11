Самара, , 15:57 — REGNUM Технопарк Самарской области «Жигулевская долина» вошел в пятерку самых эффективных технопарков России. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» занял четвертое место по показателю «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (более 110%).

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в регионе создаются комфортные условия для регионального бизнеса. Кроме этого, уделяется особое внимание инновационным компаниям, которым необходима помощь в поиске инвесторов и продвижении своей продукции на рынке. И в технопарке «Жигулевская долина» компании смогут получить все это.

Богданов отметил, в настоящее время на этой площадке работают порядка 250 резидентов, которые уже создали почти две тысячи рабочих мест.

Сообщается, что в 2020 году в рейтинг, который ежегодно с 2015 года составляется ассоциацией кластеров и технопарков РФ, вошёл 41 нанотехнологический центр и технопарк из 23 субъектов РФ. А всего в России работают 179 технопарков в 55 регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: На объекты в промпарке Петрозаводска из бюджета выделят 1,3 млрд рублей