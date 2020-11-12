Москва, , 06:47 — REGNUM Центробанк России, контролируя и регулируя сферу банковского бизнеса, все более сужает коридор возможностей для извлечения прибыли в этом сегменте экономики, таково мнение многих экспертов. Чем наступающая эпоха экосистем будет принципиально отличаться от уходящей банковской эпохи, рассуждает обозреватель Галина Смирнова.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиулллиной, банковские вклады испытают конкуренцию с новой формой в виде «альтернативных инструментов», которые смогут привлечь около 3,5 трлн рублей. Набиуллина считает, что этому способствует и политика ЦБ, идущая «в ногу с как бы международными процессами глобализации», как выразилась глава ЦБ.

Организовать грядущий исход вкладов, как считают эксперты, будет несложно, достаточно сохранить низкую ключевую ставку, одновременно маня потенциального инвестора новыми возможностями, которые предоставляют те самые «альтернативные инструменты». Похоже, что банки, превращаясь в экосистемы, намерены в процессе прихватить немало совсем небанковских традиционно возможностей, и ЦБ тут не исключение. Как же это может происходить в реальности? Читайте статью Галины Смирновой «Конец банковской эпохи и начало эры экосистем с усилением роли ЦБ!».