Москва, , 15:42 — REGNUM Наплыв граждан РФ на рынок ипотечного кредитования можно объяснить тем, что они в какой-то момент испугались возможной отмены программы льготной ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ установлен новый рекорд по объемам выдачи ипотеки.

«Одна из причин — это снижение ставок, — сказал экономист. — Власти поддержали ипотечный рынок путем льготной процентной ставки, которая так привлекает население. Также не менее важной причиной рекордного объема выдачи ипотеки является отложенный спрос и возможная отмена программы льготной ипотеки, что привело к наплыву граждан на рынок, чтобы успеть взять ипотеку пока еще по льготной ставке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ сохраняется потенциал роста ипотечного кредитования, но объективных причин для ажиотажного спроса на ипотеку нет.

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