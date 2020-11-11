Москва, , 15:41 — REGNUM Российский рынок ипотечного кредитования не застрахован от перегрева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о рекордных объемах выдачи ипотеки в РФ.

«Такие рекорды в итоге могут привести к перегреву рынка, после которого рынок просто встанет, последует его провал, — сказал Алиев. — Мы начнем говорить о кризисе ипотечного рынка. Ресурсы будут брошены на то, чтобы спасти рынок, нивелировать провал, который возник, потому что было решение развивать рынок недвижимости с помощью кредитов, но перестарались. Если ставки на рынке ипотеки повысят или программу субсидирования закроют, то спрос сократится, рынок охладится и риски перегрева снизятся».

Экономист обратил внимание на то, что ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 трлн рублей, тогда как общий объём выданных населению на покупку жилья кредитов составил 3,25 трлн рублей.

«Риски есть, но пока запас прочности имеется», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2020 года общий объём выданных населению на покупку жилья кредитов составил 3,25 трлн рублей.

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