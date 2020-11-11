Саранск, , 15:40 — REGNUM В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пособий и иных выплат»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, зарплаты сотрудникам спиртового завода «Ковылкинский"-филиала ООО «Спиртзавод «Теньгушевский» не выплачивались в полном объеме в период с июля 2019 года по апрель 2020 года. Средства, которым располагало предприятие, были направлены на ведение финансово-хозяйственной деятельности.

В рамках предварительного следствия задолженность по зарплате в отношении 30 работников погашена в полном объеме на сумму 1,5 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября текущего года задолженность по заработной плате в Мордовии составила 735 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим месяцем долги увеличились на 427 тыс. рублей или в 2,2 раза. При этом объем просроченной задолженности по зарплате сократился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 26,1%.