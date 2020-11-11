Москва, , 15:31 — REGNUM Реальные расходы и дефицит бюджета необходимо будет сократить в 2021 году. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

«В следующем году одна из ключевых проблем — это проблема бюджета. Нужно выходить из того гигантского бюджетного дефицита, для нас гигантского, который сложился в этом году — 4,4% ВВП, для нас это очень много. В следующем году предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета», — цитирует слова Андрея Белоусова ТАСС.

Вице-премьер также сообщил, что РФ направила в 2020 году из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом 4 трлн рублей.

«Федеральный бюджет потратил на борьбу с COVID в этом году 4 трлн рублей. Федеральный бюджет объективно, понимая ситуацию, которая складывается в регионах, даже в таких сильных, как Москва и Московская область, стал таким военным щитом, который принял на себя весь этот удар», — сказал он.