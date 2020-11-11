Рязань, , 15:24 — REGNUM Дополнительно 231,865 млн рублей получит Рязанская область в виде межбюджетных трансфертов в ближайшее время. Средства направят на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно, сообщает 11 ноября пресс-служба правительства региона.

Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила трансфер.

«Эти средства область получит в самое ближайшее время. В период борьбы с пандемией поддержать семьи с детьми просто необходимо. Затраты на это направление весьма существенны, поэтому помощь федерального центра нам необходима», — заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Выплаты предусмотрены указом президента РФ от 20 марта 2020 года.