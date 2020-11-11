Рязань, 11 ноября 2020, 15:24 — REGNUM Дополнительно 231,865 млн рублей получит Рязанская область в виде межбюджетных трансфертов в ближайшее время. Средства направят на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно, сообщает 11 ноября пресс-служба правительства региона.
Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила трансфер.
Выплаты предусмотрены указом президента РФ от 20 марта 2020 года.