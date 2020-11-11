Улан-Удэ, , 15:21 — REGNUM Власти Бурятии рассчитывают на развитие системы экологических троп, в том числе на берегу Байкала, благодаря национальному проекту по развитию туризма. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, участвующий в форуме «Сильные идеи для нового времени».

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По его словам, в регионе имеются в настоящее время тропы, но они могут идти по разным землям — сельскохозяйственным, муниципальным, лесного фонда.

«Требуется нормативное регулирование: решать вопросы — ставить на кадастр или нет, оформлять сервитут или нет, определять, кто несет ответственность за безопасность туристов», — передаёт его слова ТАСС.

Глава добавил, что экотропы, в свою очередь, дадут новые возможности для малого предпринимательства в регионе. Помимо этого, Алексей Цыденов считает необходимым включить в нацпроект меры по поддержке инфраструктуры, созданию «мест показа», кешбэк на внутренние поездки и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на форуме главы Калужской, Владимирской и Ульяновской областей и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов подписали соглашение о намерении развивать промышленный туризм.

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