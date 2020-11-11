Москва, , 15:20 — REGNUM Пандемия коронавируса отбросила Россию на 1,5 года назад, заявил 11 ноября вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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«COVID, он с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что он отбросил нас примерно на 1,5 года назад — так вот если просто взять и говорить», — сказал Белоусов на форуме «Сильные идеи для нового времени».

При этом, уточнил он, под удар коронавируса попали определенные сектора. Речь идет о транспортном секторе, пассажирском транспорте, малом и среднем предпринимательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, в 2020 году ВВП России вряд ли упадет меньше чем на 4%.

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