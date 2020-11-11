Москва, , 15:10 — REGNUM Пандемия коронавируса создала для российской экономики определённые проблемы. Об этом в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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«COVID-19, он с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что он отбросил нас примерно на 1,5 года назад — так вот если просто взять и говорить», — сказал Белоусов.

По его словам, пандемия совершила этот бросок назад «очень неравномерно», поскольку ущерб потерпели определённые направления — например, пассажирский транспорт и треть малого и среднего бизнеса.

Белоусов подчеркнул, что ключевой задачей является преодоление такой деформации в течение 2021 года.