Москва, , 15:03 — REGNUM Экономика Москвы вернётся в норму к концу 2021 года, считает мэр столицы Сергей Собянин.

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«2021 год, на мой взгляд, будет тяжелым. Может, даже начало года будет тяжелее 2020 года. Но на конец года мы уже выйдем на приличные параметры и нормальную экономику», — сказал Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, восстановление после пандемии будет происходить быстрее, чем при системных экономических проблемах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на форуме Собянин заявил, что Москва сильно зависит от внешней экономической конъюнктуры. По его словам, все мировые тренды там или иначе сказываются на экономку города.

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