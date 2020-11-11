Москва, , 15:02 — REGNUM Реальные расходы и дефицит бюджета России необходимо будет сократить в 2021 году. Об этом заявил сегодня, 11 ноября, на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«В следующем году одна из ключевых проблем — это проблема бюджета», — подчеркнул он.

Белоусов отметил «гигантский бюджетный дефицит», который сложился в этом году — 4,4% ВВП.

«Для нас это очень много. В следующем году предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета», — подчеркнул он.

Вице-премьер также сообщил, что в 2020 году из федерального бюджета Российской Федерации на борьбу с коронавирусом было направлено 4 трлн рублей.

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