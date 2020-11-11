Москва, 11 ноября 2020, 15:02 — REGNUM Реальные расходы и дефицит бюджета России необходимо будет сократить в 2021 году. Об этом заявил сегодня, 11 ноября, на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Белоусов отметил «гигантский бюджетный дефицит», который сложился в этом году — 4,4% ВВП.
Вице-премьер также сообщил, что в 2020 году из федерального бюджета Российской Федерации на борьбу с коронавирусом было направлено 4 трлн рублей.
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