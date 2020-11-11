Москва, , 15:00 — REGNUM Правительство РФ распорядилось открыть торговое представительство в столице Сирии — Дамаске. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Посольство России в Сирии Hazem Al-hamwi

«Учредить в 2020 г. в городе Дамаске торговое представительство Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в распоряжении, подписанном главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

При этом Минпромторгу РФ поручено утвердить структуру торгпредства и штатное расписание.

Прежнее торгпредство РФ в Сирии было ликвидировано в 2006 году.