Магнитогорск, Челябинская область, , 15:00 — REGNUM Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel направила грамоту в адрес ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», поблагодарив компанию и лично председателя совета директоров Виктора Рашникова за помощь в сборе информации о выбросах углекислого газа в атмосферу. В письме на имя Рашникова гендиректор Worldsteel Эдвин Бассон подчеркнул, что ММК исправно предоставляет Worldsteel информацию, которая помогает ассоциации при подготовке годовой отчетности о выбросах углекислого газа и энергопотреблении. Как участник Программы по борьбе с изменениями климата Всемирная ассоциация производителей стали, некоммерческая организация, объединяющая более 85% сталелитейных компаний по всему миру, уделяет большое внимание мониторингу и анализу выбросов компаний, работающих в секторе черной металлургии.

Комментируя получение грамоты, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев заверил: «Мы строго придерживаемся принципов максимальной открытости» и подчеркнул, что ММК не только передает коллегам из Worldsteel актуальную информацию о выбросах, но и проводит большую работу, направленную на повышение экологичности производства и снижение объема выбросов в атмосферу. В частности, в компании реализуют стратегическую инициативу «Чистый город», рассчитанную на период до 2025 года, согласно которой к этому году комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске должен снизиться до значений, соответствующих «чистый город» (5 единиц). Уже весной 2020 года КИЗА в Магнитогорске достиг уровня 6,8 единиц — в 2,2 раза меньше, чем три года назад.

Один из масштабных проектов ММК, направленных на уменьшение объема выбросов в атмосферу, был запущен в августе — реконструкция комплекса газоочистных установок в кислородно-конвертерном цехе. Как ожидают в компании, благодаря более эффективному сбору и очистке дымовых газов ККЦ серьезно снизит выбросы загрязняющих веществ. Так, валовые сбросы пыли сократятся как минимум на 500 тонн в год. Стоимость проекта составит более 2,5 миллиардов рублей