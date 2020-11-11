Москва, , 15:04 — REGNUM Обжалование со стороны четырёх партнёров российской компании «Газпром» — Shell, OMV, Uniper и Engie — решения польского регулятора UOKiK, который обязал их выплатить штраф из-за участия в реализации проекта «Северный поток — 2», вызвало бурное осуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Газпрому пора подумать о смене юристов. А премии по итогам года топменеджерам, заплатить из расчета прямых убытков по итогам года. Все должны понять, газ народное достояние, и провал в работе это провал в зарплате», — считает некий Алексей.

По мнению некоторых пользователей, Газпрому в будущем не следует больше заключать сделки с Европой на поставку топлива. Они считают, что Российская Федерация несёт только убытки из-за попыток попасть на европейский рынок.

«Надо не обжаловать, а больше не заключать вообще какие договора с Европой без пункта о компенсации за разрыв отношений из-за санкций и других их совместных голосовалок против России. Наши Газпромы и нефтяники исходят из того что если что государство заплатит вне зависимости от результатов заключения их договоров при этом выплачивают миллиарды своим акционерам даже с убытков, что равносильно тому что это государство датируя этих гигантов платит акционерам», — поделился мнением пользователь по псевдонимом Патриот.

Некоторые комментаторы решили также, что компании необходимо прекратить строить трубопроводы в Евросоюз, но отметили, что те, что имеются и которые строятся, теми можно распоряжаться и манипулировать объёмами поставки топлива для удовлетворения интересов России.

«Газпрому надо достроить Северный поток — 2 и дальше не строить на Запад трубопроводы. А пускать газ по действующим на 80%. Цены и объем держать согласно Контракта. Если Западу будет нужен дополнительный газ то цена на газ должна быть другой Выше. А мощности и деньги перевести на рынок областей и краев России», — написал Павел Ф.

Часть пользователей попыталась разобраться в том, почему польский суд решил надавить на российскую компанию. По их видению, здесь не обошлось без участия США, которые намереваются выдавить Российскую Федерацию с европейского рынка.

«Понять бы ещё: а поляки-то какого банана туда лезут? Сами понимаете, без указаний США тут не обошлось. Тогда для какой цели требуют с Газпрома скинуть цену на газ? Сами же кричали что российский газ неправильный и плохой, поэтому мы, типа, будем брать газ в Америке. А он хороший? Но похоже что финансы поют романсы и надо будет получить скидку на газ, пускай через суд, и брать дальше Ямальский газ», — пишет Константин М.

Напомним, 11 ноября четыре партнера российской компании «Газпром» — Shell, OMV, Uniper и Engie — обжаловали решение польского регулятора UOKiK, который обязал их выплатить штраф из-за участия в реализации проекта «Северный поток — 2».