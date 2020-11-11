Москва, , 14:46 — REGNUM Санкции США против страховых и сертификационных компаний делают фактически невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». В принципе невозможно ведение каких-либо работ без страхования ответственности и оборудования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Технику, не сертифицированную на соответствие стандартам, нельзя использовать, а несертифицированные объекты нельзя принимать в эксплуатацию. Таков порядок.

Несмотря на обилие страховых и сертификационных компаний вряд ли найдется компания соответствующего уровня, которая поставит под удар свой бизнес ради одного объекта даже за очень большие деньги.

Тем не менее, эта новость сейчас не имеет влияния на рынки, за исключением того, что партнерам Газпрома по этому проекту, возможно, придется списать в убыток вложенные в него средства или как минимум переоценить свои инвестиции в сторону снижения.

Даже на акциях самого Газпрома новые санкции не отразились, поскольку он и так не имеет возможности продолжать строительство после того, как от проекта отказались все подрядчики после предыдущего раунда санкций, и все эти риски уже отражены в стоимости компании.

«Северный поток — 2» потенциально мог бы позволить Газпрому увеличить экспорт газа в Европу при наличии соответствующего спроса.

Но пока нет достаточного спроса, чтобы нужда в новом газопроводе пересилила риски обострения отношений европейский государств с США. Европейский рынок газа сейчас не испытывает дефицита предложения, а подземные хранилища в ЕС заполнены на 98,3%.

И без этого газопровода Газпром имеет достаточно трубопроводных мощностей, чтобы с избытком обеспечить газом европейских потребителей. К тому же, Газовая директива ЕС нем позволит эксплуатировать «Северный поток — 2» на полную мощность даже когда он будет достроен.

Таким образом, острой нужды в срочном завершении проекта нет. Он рассчитан «на вырост», то есть на более высокую динамику роста потребления газа в Европе.

После пандемии эти ожидания приходится отодвигать подальше. А к тому времени, когда новые мощности будут востребованы, в мировой политике может многое измениться. Не исключено, что и санкции к тому времени отпадут», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страховые и сертификационные компании могут попасть под санкции США за сотрудничество с российскими судами в рамках проекта «Северный поток — 2».

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