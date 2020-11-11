Москва, , 14:45 — REGNUM Закредитованность населения России растет, причем показатели российских заемщиков по некоторым признакам намного хуже, чем в Европе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что задолженность жителей России по банковским кредитам с начала 2020 года выросла почти на 9,8%.

«Закредитованность населения растёт ожидаемо и имеет объективные причины: кризис, потеря работы, сокращение доходов. Рост совокупной кредитной задолженности на 10 процентов сам по себе за неполный год довольно существенный, однако, не критичный, — сказал Ковригин. — Кредитная нагрузка жителей РФ в среднем значительно меньше, чем в странах Европы. Но большое значение имеет структура закредитованности. Важнейшим показателем является процент именно рисковых кредитов — то есть кредитов с высокой вероятностью длительных задержек или невыплаты. И здесь, как отмечают экономисты, у российских заемщиков показатели хуже, а риск невыплат значительно выше, чем в Европе».

Как подчеркнул Ковригин, если процент невыплаченных кредитов достигнет критической массы, то это вызовет серьёзный кризис в банковской и производственной сферах.

«Поэтому надо говорить о критических показателях не самой суммы совокупных кредитных обязательств, а о проценте рисковых кредитов, — пояснил экономист. — На мой взгляд, в ближайшей перспективе при пандемии сумма кредитной задолженности будет увеличиваться. К примеру, уже есть данные о том, что значительная часть заемщиков, воспользовавшихся отсрочкой по выплатам, не смогла вернуться к допандемийному графику платежей. Доля «плохих» кредитов будет расти, но меньшими темпами».

В связи с этим, как отметил Ковригин, в последнее время банки стали более жестко подходить к процедуре скоринга — оценке кредитоспособности клиента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Филиппов заявил, что пока мировая экономика снова не начнет нормально работать, совокупная задолженность граждан РФ перед банками продолжит нарастать, хотя, возможно, и меньшими темпами.

Читайте ранее в этом сюжете: Совокупная задолженность граждан РФ перед банками будет расти – прогноз