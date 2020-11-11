Москва, , 14:41 — REGNUM Жители России видят неадекватность властей и поэтому опасаются доверять свои сбережения банкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного ВЦИОМ, которые показали, что 46% жителей РФ считают, что деньги из банка лучше забрать.

«Я думаю, что граждане РФ просто не отделяют банковскую систему от государственной политики в целом, — пояснил экономист. — Когда люди видят откровенную неадекватность властей, когда люди видят, с одной стороны, разжигание коронабесия, а с другой стороны, продолжающееся уничтожение медицины, они понимают, что доверять свои деньги этим безумцам опасно. Но у какой части граждан РФ вообще есть деньги для того, чтобы хранить их в банках? Потому что год назад таких людей было отчетливо меньше 30%. Сейчас, наверное, уже меньше».

Поэтому, как пояснил Делягин, для многих граждан вопрос о том, где хранить деньги — в банке или дома, чисто академический.

«Когда у вас нет 400 рублей свободных, так как все уходит на погашение кредитов, которые вы брали на то, чтобы выжить, вам безразлично, что происходит в банковской системе», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, 36% жителей РФ считают, что свободные деньги лучше хранить в банке.

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