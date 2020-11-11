Казань, , 15:24 — REGNUM В Татарии строительство нового предприятия по производству холодильного и морозильного оборудования планируется с 2021 года. Поделилась планами республики руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

С ее слов, инвестор выбрал Татарию потому, что здесь развита нефтехимия (производство фреонов, стали, пластика) и удастся создать цепочку поставок, а также в регионе удобная логистика — возможны прямые поставки из Китая и есть режим свободной таможенной зоны.

Проект реализуют в индустриальном парке «Синергия 2» на территории более 24 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций — более 1 млрд рублей. В республике будет создано почти 300 рабочих мест. К 2023 году запланировали выйти на производственную мощность порядка 350 тыс. единиц в год — это более 200 тыс. холодильников и 125 тыс. морозильников.

ИА REGNUM напоминает, по объёму инвестиций в основной капитал в Приволжском федеральном округе лидируют Татария и Башкирия. Однако единственным субъектом в округе, который демонстрирует рост инвестиций на протяжении двух последних лет, является Башкирия. Для остальных регионов характерно скачкообразное развитие — успешные годы сменяют неудачные и наоборот, что может говорить об отсутствии у большинства субъектов последовательной стратегии привлечения инвестиций. Наибольший прирост инвестиций в 1-м квартале 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, демонстрирует Ульяновская область — 103%, но это связано с крайне неудачным для области 2019 годом. В абсолютных цифрах показатели привлеченных инвестиций этого региона невелики — только 15,82 млрд рублей (для сравнения у Татарии — 91,05 млрд рублей).

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