Москва, , 14:31 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, существенно расширяющий доступ к налоговому мониторингу, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

«Сегодня практически весь бизнес просит возможность войти в систему», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), констатировав временное отсутствие возможности налоговых органов распространить такой мониторинг на всех.

Сейчас компания может перейти на налоговый мониторинг, если совокупная сумма уплачиваемых ею налогов (НДС, НДПИ, акцизов, налога на прибыль) за прошедший год составляет не менее 300 млн рублей, а суммарный годовой объем доходов компании, а также совокупная стоимость активов — не меньше 3 млрд рублей.

Поправками в Налоговый кодекс предлагается снизить эти критерии: доступ к налоговому мониторингу получат компании с совокупной суммой уплачиваемых налогов в 100 млн рублей и с совокупной стоимостью активов в 1 млрд рублей.

Для них предполагается отмена оснований проведения камеральных налоговых проверок для организаций, в отношении которых проводится налоговый мониторинг за исключением одного случая: досрочное прекращение мониторинга в срок менее чем через три месяца со дня представления декларации.

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