Стерлитамак, Башкирия, , 14:26 — REGNUM Башкирская содовая компания (БСК) планирует создать технопарки на территории предприятия в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов на встрече с членами ассоциации предпринимателей г. Стерлитамака, 11 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

По его словам, компания готова создать технопарки, тем самым поддержать малый и средний бизнес. Сейчас специалисты разрабатывают комплекс мер по созданию комфортной среды для успешного ведения бизнеса, а также взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечается, что площадки для технопарка на территории предприятия уже определены и они обладают некоторыми преимуществами: на них можно сразу же запустить производство и не отвлекаться на поиски необходимого помещения и оборудования.

Сообщается, что кооперация с малым и средним бизнесом может проходить по нескольким направлениям. Это разработка новой продукции бытовой химии, переработка попутных продуктов производства, изготовление тары для фасовки продукции, фасовка пищевой соды в более удобную для отдельного применения тару и другие.

Руководство БСК считает, что одним из перспективных направлений работы может стать создание на базе технопарков минипроизводств по изготовлению изделий из ПВХ.

Помимо этого, компания предлагает помещения, которые освобождаются при модернизации производства. Бизнесмены смогут пользоваться ими на льготных условиях.

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