Москва, , 14:20 — REGNUM В условиях общего спада мировой и российской экономик рост спроса российских граждан на ипотеку несколько простимулирует строительную отрасль, а через нее, по цепочке, производителей стройматериалов, спрос на энергоносители, потребительский рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но следует понимать, что такой результат достигнут за счёт субсидирования государством льготных программ и низких процентных ставок в банках.

При этом жилье подорожало, а риски банковской системы подросли за счет роста доли заемщиков с высоким риском потери платежеспособности.

Если снижение реальных доходов населения и рост безработицы ускорятся, это может привести к серьезной просадке рынка недвижимости и кризису доверия в банковском секторе. Они могут утянуть за собой и всю экономику страны.

Таким образом, жилье доступнее не становится, а риски системы в целом возрастают, хотя и отодвигаются во времени.

Остается только надеяться на то, что такие меры позволят дотянуть до новой волны экономического роста», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 10 месяцев 2020 года банки выдали рекордное число ипотечных кредитов — на 3,25 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2018 год, который ранее был рекордным.

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