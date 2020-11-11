Чебоксары, , 14:14 — REGNUM В Чувашии по результатам прокурорской проверки на директора птицефабрики в Урмарском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка проводилась в отношении племенной птицефабрики «Урмарская». По данным правоохранителей, руководитель предприятия с октября по ноябрь и в июле 2020 года не выплачивал заработную плату одному из своих работников. Следствие полагает, что средства для погашения задолженности на птицефабрике были.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Арбитражный суд Чувашии подан иск о банкротстве ОАО «Племенная птицефабрика «Урмарская». С заявлением вышло УФНС, сумма исковых требований — 3 878 599 рублей 45 копеек.

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