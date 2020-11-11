Москва, 11 ноября 2020, 14:10 — REGNUM Правительство РФ приняло решение о закрытии торговых представительств в Литве и на Украине. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Правительство Российской Федерации постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство Российской Федерации на Украине», — говорится в документе.
Документ подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.