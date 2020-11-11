Москва, , 14:10 — REGNUM Правительство РФ приняло решение о закрытии торговых представительств в Литве и на Украине. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство Российской Федерации на Украине», — говорится в документе.

Документ подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.