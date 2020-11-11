Москва, , 14:08 — REGNUM Одним из факторов, повлиявшим на рост потребительского спроса жителей России на покупку недвижимости по ипотеке, стал отложенный спрос в период самоизоляции, который сильно активизировался сразу же после отмены ограничений, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Для решения своих жилищных вопросов, приобретения более ликвидного жилья, с целью вложения средств, россиянам стало более выгодно использовать ипотечные средства, выдаваемые банками, нежели торопиться и продавать свою альтернативную недвижимость или копить на всю стоимость квартиры, при том, что цены на недвижимость постоянно растут.

Особенно востребована стала ипотека после введения программы льготного кредитования на новостройки по субсидированной ставке в 6,5%.

Банки стали лояльнее относиться к рассмотрению заемщиков, выдавать кредиты всего по двум документам, сроки рассмотрения заявок сократились, многие стали работать дистанционно.

Это упростило многие процедуры и расширило круг желающих воспользоваться шансом ипотеки и приобрести наконец-то свое, новое жилье, решить насущные вопросы.

Ставки на вторичный рынок недвижимости также заметно снизились по сравнению с предыдущими годами. Да и предложения на готовое жилье можно найти гораздо интереснее, чем в новостройке, по цене ниже, при том, что не нужно беспокоиться по поводу недостроя, а уже сдавать квартиру в аренду, тем самым покрывая ипотечные платежи.

Население беспокоит нестабильность и обесценивание рубля к доллару, в том числе на фоне последних событий. Кроме того, снизились банковские ставки по депозитам и вводятся налоги на вклады.

Многие граждане приходят к выводу, что хранить, даже небольшие имеющиеся сбережения, лучше в недвижимости, которая может приносить пассивный доход, ее можно будет продать в будущем, не потеряв, а скорее, преумножив, свои средства.

Предполагается, что рост активности будет еще продолжаться до конца 2020 года, как сезонно закономерный в том числе. Некоторое снижение предвидится к зиме-весне 2021 года, когда может возникнуть дефицит предложений и возможностей граждан», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дом.РФ» и Frank RG заявили о рекордных объемах выдачи ипотечных кредитов в России. За 10 месяцев 2020 года банки было выдано больше, чем за рекордный 2018 год — на 3,25 трлн рублей.

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