Москва, , 14:08 — REGNUM В настоящее время в РФ не наблюдается причин для ажиотажного роста объемов ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор Группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал новость о том, что в России установлен новый рекорд по объёмам выдачи ипотеки — за десять месяцев 2020 года общий объём выданных населению на покупку жилья кредитов составил 3,25 трлн рублей.

«Драйвером стремительного роста выдачи населению ипотечных кредитов стала льготная программа ипотечного кредитования по ставке до 6,5% годовых, утвержденная в конце апреля этого года, — сказал Панов. — Если взять прогноз по объему выданных кредитов за 2020 год (около 3,7 трлн рублей) и сравнить его с прошлым годом (свыше 2,8 трлн рублей), то получим рост более чем на 32%».

В то же время эксперт предупредил, что растущие объемы ипотеки сопряжены с рядом неблагоприятных факторов для населения.

«Это рост цен на первичную жилую недвижимость, в ряде регионов достигавший 15−20% по итогам шести месяцев действия программы, а также рост просроченной задолженности, которая, по экспертным данным, пока держится на приемлемом уровне 1,5%, однако может увеличиться еще больше, — сказал Панов. — На сегодняшний день мы не видим каких-либо существенных стимулов к перспективному ажиотажному росту объемов ипотечного кредитования».

Это, как пояснил эксперт, обусловлено как продлением льготной программы до июля 2021 года, так и общим падением реальных доходов населения, связанным с распространением второй волны коронавирусной инфекции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.

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