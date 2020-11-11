Москва, , 13:56 — REGNUM Включение санкций против «Северного потока — 2» в закон об обороне на 2021 год напрямую указывает на настроение США — это война. Война за рынок сбыта собственного СПГ и ни о какой «защите интересов Европы» тут речи не идет, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«Насколько данная мера будет эффективной сказать сложно. Возможно Газпром уже давно заложил такой сценарий в будущее и готовится обеспечить всю работу своими силами, или силами компаний, которые уже так или иначе попадают под действие санкций.

Очень важной оговоркой является пункт о «уведомление союзников перед введением санкций», а также желание защитить Германию, как своего союзника.

Несмотря на кажущуюся незначительность этих изменение, они на самом деле довольно сильно влияют на сам формат.

Если Германия приложит больше сил со своей стороны, то это сделает реализацию проекта более простой, с другой стороны, если немецкие партнеры откажутся от активного участия.

Это укажет на их малую заинтересованность, что поставит под удар весь проект. В любом случае ответы на все вопросы мы получим уже в самое ближайшее время.

Хотя существует еще один риск, который надо учитывать. Дональд Трамп все еще президент США и он может просто не подписать бюджет с санкциями, что создаст трудности не только в реализации этой задачи, но и добавит головной боли новому президенту США», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сенат США и палата представителей пришли к договоренностям по новым санкциям против газопровода «Северный поток — 2».

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