Иркутск, , 13:55 — REGNUM На этой неделе в Иркутскую область должны поступить крупные партии антибиотиков и противовирусных препаратов, в том числе «Амоксицилина», «Азитромицина», «Кларитромицина». Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на первого заместителя главы региона Андрея Козлова.

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По его словам, до 13 ноября в Приангарье ожидается поставка «Арбидола», которая позволит закрыть 100% потребность. Препараты будут распределены как в розничную продажу, так и для лечения амбулаторных больных.

«Правительство региона работает со всеми федеральными министерствами, а также производителями и дистрибьютерами лекарственных препаратов. Сейчас отрабатываем новые поставки. Параллельно решаем задачу равномерного распределения препаратов. Мы дали поручение главам муниципальных образований держать на контроле работу аптек — ежедневно требовать от них подачи заявок всем без исключения поставщикам и производителям», — сказал Андрей Козлов.

Он также напомнил, что в регионе продолжается наращивание коечного фонда. В ближайшее время отделения для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией будут открыты в Шелехове, Тайшете, Братске, Иркутске, Ангарске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первым заместителем главы Приангарья Андрей Козлов назначен сегодня, 11 ноября, после согласования с депутатами регионального парламента. На чиновника возложены вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями на территории области.

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По состоянию на 11 ноября в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 592 человек, причём вновь поставлен «рекорд» — 18 человек скончались за последние сутки.

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