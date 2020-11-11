Москва, , 13:54 — REGNUM Пока мировая экономика снова не начнет нормально работать, совокупная задолженность граждан РФ перед банками продолжит нарастать, хотя, возможно, и меньшими темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. Так он прокомментировал новость о том, что задолженность жителей России по банковским кредитам с начала 2020 года выросла почти на 9,8%, а III квартале их задолженность банкам составила 19,28 трлн рублей.

«Рост задолженности почти на 10% на самом деле не такой интенсивный, как может показаться, — сказал Филиппов. — Он был вполне ожидаемым и прогнозируемым. Печально, что у нас растет закредитованность населения, но сильного повода для беспокойства со стороны властей я не вижу. Давайте посмотрим мировую практику. В США или Великобритании величина совокупной задолженности практически подходит к величине ВВП, а у нас среди развитых стран один из самых низких показателей. Ситуация не настолько критическая, как в той же Америке, где люди по 20 лет выплачивают ипотеку, 25 лет рассчитываются за обучение и так далее. Критическими значениями для нас будут 70−80 трлн рублей, но до этого, думаю, не дойдет».

Как полагает экономист, власти РФ такого не допустят и будут жестко контролировать кредитование населения.

«Пока российская экономика и все экономические процессы внешнего мира не начнут снова нормально работать, совокупная задолженность продолжит нарастать, — добавил Филиппов. — Но есть ощущение, что темпы будут меньше. В этом году население просто оказалось не готово к пандемии, а в следующем году уже сможет адаптироваться к ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в III квартале 2019 году средний уровень закредитованности составлял 30%, а средняя задолженность домохозяйства — 341 тыс. рублей.