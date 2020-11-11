Красноярск, , 13:47 — REGNUM На Красноярский край и Новосибирскую область приходится свыше 50% объёма выдачи льготной ипотеки среди всех регионов Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщил директор подразделения «Сопровождение программ в жилищной сфере» Дом. РФ Виталий Насонов.

Как сообщили ИА REGNUM 11 ноября в краевом минстрое, Красноярский край входит в топ-15 российских регионов по выдаче льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% годовых, занимая 11-е место по стране.

По словам Виталия Насонова, в Красноярском крае и Новосибирской области заключено уже 13,3 тыс. договоров на более чем 32 млрд рублей.

Добавим, в РФ к 5 ноября выдано 263,9 тыс. кредитов по льготной ипотечной программе на сумму 750,9 млрд рублей. В СФО заключено более 26 тыс. договоров, выдано свыше 25 тыс. кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России установлен новый рекорд по объёмам выдачи ипотеки.

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