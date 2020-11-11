Мурманск, , 13:46 — REGNUM В Мурманскую область поступило из федерального бюджета 124,1 млн рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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"Средства будут израсходованы в том числе на закупку средств индивидуальной защиты, обеспечение необходимого охвата тестированием на выявление COVID-19, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области было выявлено 245 случаев COVID-19.