Ташкент, , 13:37 — REGNUM Кредит в размере $121 млн на модернизацию сети железных дорог на востоке Узбекистана одобрил Азиатский банк развития (АБР), сообщили в пресс-службе банка.

В АБР отметили, что выделенные средства придадут импульс развитию экономики в Ферганской долине, а также улучшат транспортную сеть региона.

В Банке напомним, что в 2017 году было выделено $80 млн на электрификацию 145,1 км железных дорог между городам Пап, Наманган и Андижан. Отмечается, что новый кредит позволит увеличить пропускную способность участка.

Кроме того, в АБР надеются на развитие туризма, повышение доступности образования и медицины через развитие сети железных дорог. В настоящее время железная дорога обеспечивает 30−40% грузоперевозок в стране.

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