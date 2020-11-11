Москва, , 13:35 — REGNUM Дополнительные расходы, которые понесет бюджет в связи с дополнительными социальными поправками, не взяты «с потолка» — за ними стоит серьезный расчет и работа с регионами, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») на брифинге по поправкам ко второму чтению бюджета.

«К каждой поправке есть папка расчетов. Вот это то, что сделала партия с каждым профильным министерством и ведомством. Это совместно отработанная позиция — это сверка часов с каждым регионом, проверка вопросов, связанных фактически с каждым человеком. Самое главное — чтобы эти деньги пришли и реально работали», — сказал Андрей Макаров.

Напомним, в среду, 11 ноября, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о блоке поправок, подготовленных партией совместно с Правительством и Минфином ко второму чтению бюджета. Все они носят социальный характер. В частности, «Единая Россия» предлагает направить около двух миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в городах и на селе — сюда входят расходы на строительство и ремонт сельских домов культуры, детских школ искусств, спортивных объектов. Еще один блок поправок касается дополнительного обеспечения соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. На 2,3 миллиарда рублей будет увеличено финансирование программ местного развития и поддержки занятости в шахтёрских городах и посёлках. Средства, пойдут на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе в зоне Байкало-Амурской магистрали. Еще два миллиарда рублей дополнительно партия считает нужным направить на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток, в Крым и Калининград. Отдельное внимание уделено так называемому «цифровому неравенству» — на эти цели направят 6,2 миллиарда рублей. Увеличение финансирования мер по обеспечению доступных услуг электросвязи позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

Ранее «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета в первом чтении. Над документом партия в течение нескольких месяцев работала совместно с правительством РФ. В него вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет обеспечивает социальные гарантии государства и сохраняет поддержку регионов.