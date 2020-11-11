Париж, , 13:47 — REGNUM Национальное собрание Франции включило в государственный бюджет 2020 года дополнительные расходы на минимизацию последствий пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает Agence France-Presse.

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Журналисты отмечают, что нижняя палата парламента Франции внесла в национальный бюджет дополнительно 20 миллиардов евро, которые пойдут на поддержку независимых предприятий и малого бизнеса в условиях карантина и усиления мер по борьбе в распространением SARS-CoV-2.

Это уже четвертая редакция беседа с начала пандемии.

Напомним, 10 ноября министерство экономики и финансов Франции подтвердило готовность правительства страны выделить 1,5 миллиардов евро на проведение вакцинации от вируса SARS-CoV-2. Этой суммы хватит на покупку примерно 35 миллионов доз вакцины от коронавируса.

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