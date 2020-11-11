Москва, , 16:56 — REGNUM Прогноз китайских властей о том, что может произойти девальвация российского рубля, в связи с чем КНР отложила ряд сделок с РФ до конца года, вызвал бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Китай знает, Китай готовится, а правительство России не в курсе и, как всегда, окажется ни к чему не готово!», — считает Татьяна Л.

Многие комментаторы пришли к выводу, что Китай готовится к переориентированию своей политики с России на США. Поэтому прогноз о девальвации рубля может говорить именно об этом процессе внутри КНР.

«Такой вариант может быть — китайцы — народ восточный, обязательства не на первом месте, поэтому не исключаю, что выберут дружбу со штатами в обмен на ограничения с Россией. Поэтому же и не будут пока серьезных шагов делать до того, как понятно будет с выборами», — написал пользователь Алекс.

Ряд пользователей отнеслись с недоверием к данной информации. Граждане считают, что на уровне правительства Китая никто бы не стал оглашать проблемы экономики России, чтобы не вносить смуту в отношения межу двумя государствами.

«Не увидел здесь ни одного серьезного источника информации. С тем же успехом могут написать, что завтра — апокалипсис, и все валюты обрушатся (впрочем, писали в 2000 году). Главное сделать вброс, ведь за недостоверные данные нынче не наказывают», — поделился Евгений Б.

Некоторые граждане вспомнили про сделку России и Китая по газопроводу «Сила Сибири». Они пришли к выводу, что прогноз китайской стороны может повлиять и на эту сделку. Пока, считают люди, Китай находится в процессе ожидания.

«Только бизнес, ничего личного. Что интересно, отказываясь от покупки газа по «Силе Сибири» Китай ничего не теряет так как не был связан любимым газпромовским «бери или плати», в условиях было «поставляй или плати», а в строительстве «Силы Сибири» Китай как соинвестор выступал на правах кредитора, то есть прибыль получит в любом случае», — пишет пользователь Михаил.

Напомним, 11 ноября власти Китая сделали прогноз о том, что может произойти девальвация российского рубля, в связи с чем КНР отложила ряд сделок с РФ до конца года.