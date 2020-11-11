Москва, , 13:15 — REGNUM Нефть продолжает подниматься в цене, североморская марка Brent добралась на старте европейской сессии до отметки в $44,80 за баррель. Днем 11 ноября впервые со 2 сентября цена на стоимость Brent на бирже ICE превысила $45, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Дальше на нефтяной рынок могут вновь вернуться выжидательные настроения, поскольку 30 ноября экспортёрам ОПЕК+ предстоит собраться и решить, стоит ли наращивать с января 2021 года добычу на 2 млн баррелей в сутки в соответствии с ранее заявленными планами, или же с этим лучше повременить и поддержать тем самым текущий расклад спроса и предложения и инерцию роста цен.

Основным позитивным драйвером для трейдеров остаётся вышедшая в понедельник днём новость об успешных испытаниях вакцины от американо-германского партнёрства Pfizer и BioNTech, которая уверенно показала 90% эффективности в ходе исследований последней стадии.

Как предполагается, уже в конце ноября вакцина получит необходимые сертификаты от американских властей, то есть, что важно, будет официально признана на Запада и рекомендована к распространению для всех возрастов от 16 до 85 лет.

Понятно, что прямо сейчас повторные коронавирусные ограничения, по большей части в Европе, но частично и в США, всё ещё оказывают давление на текущие прогнозы спроса на топливо, который останется ограничен в ближайшие месяцы: вакцина не может распространяться мгновенно, как и восстановление прежних темпов экономики потребует времени.

Но позитивные ожидания скорого отхода от представлений о «новой нормальности», с постепенным возвращением к нормальной жизни, включая и привычный ритм работы, и путешествия, преобладают и поддерживают ожидания нефтяного рынка.

В ночь на 11 ноября на цены также положительно повлиял отчёт Американского института нефти (API), который подтвердил наметившийся ранее тренд на сокращение запасов в хранилищах: по данным института, они сократились на 5,1 млн баррелей за первую неделю ноября до 482 млн баррелей, тогда как средний прогноз опрошенных экспертов предполагал снижение лишь 0,9 млн баррелей.

Более широкий набор данных от минэнерго США ожидается с выходом лишь 12 ноября. Публикацию отложили в связи с празднованием Дня ветеранов», — пояснил эксперт.

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