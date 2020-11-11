Москва, , 13:10 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон об администрировании налогов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Закрепляются полномочия представительных органов муниципальных округов по установлению местных налогов и сборов.

Устанавливается еще одно основание для прекращения предусмотренных законом налоговых льгот для участников региональных инвестиционных проектов: невыполнение участником регионального инвестиционного проекта обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта.

Уточняется порядок направления налогоплательщику налогового уведомления: в частности, налогоплательщик сможет получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления.

Прописывается, что не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом оператору информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности по его запросу сведений о реализации товаров (работ, услуг), облагаемых НДС по налоговой ставке 0%, организациям и индивидуальным предпринимателям — участникам внешнеэкономической деятельности из налоговых деклараций по указанному налогу.

Увеличивается пороговое значение суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тыс. до 10 тыс. рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании этих платежей с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП).

Устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ сообщать в ФНС России сведения о лицах, относящихся к ветеранам боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Уточняется предоставление права на применение ставки НДС в размере 0% налогоплательщикам, реализующим иностранным покупателям товары в виде водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне Российской Федерации или произведенных из них товаров, а также права на налоговые вычеты. Местом реализации данных товаров будет признаваться территория Российской Федерации, если в момент начала отгрузки и транспортировки указанные товары находятся в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Определяются особенности освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи жилого помещения (доли в нем), приобретенного по договорам, связанным с долевым строительством. Минимальный предельный срок владения таким жилым помещением (долей в нем), который дает право на освобождение от НДФЛ (5 лет, а в отдельных случаях — 3 года), исчисляется с даты полной оплаты стоимости жилого помещения (доли в нем). Это положение распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года.

Устанавливается порядок налогообложения уничтоженных транспортных средств, включая автомобили, предусматривающий прекращение исчисления транспортного налога в отношении таких транспортных средств не с момента снятия транспортного средства с учета, а с 1-го числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено.

Одновременно устанавливается размер государственной пошлины за внесение сведений о юрлице в реестр операторов финансовых платформ — в размере 35 тыс. рублей.