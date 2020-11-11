Москва, , 13:08 — REGNUM Интрига вокруг прошедших выборов в США продолжает завязываться. Это сказывается на курсах валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Дональд Трамп не согласный с проигрышем требует в судах пересчёта голосов в ряде штатов. Генеральный прокурор Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров в США расследовать существенные обвинения в нарушениях при голосовании до того, как президентские выборы 2020 года будут подтверждены. Судебные разбирательства могут затянуться, что негативно скажется на рисковых активах.

На этом фоне мировые финансовые рынки штормило последнее время. Рисковые активы заметно просели. Однако рубль был сдержанным, что обусловлено значительным ростом нефтяных котировок в последнее время.

11 ноября нефть Brent подорожала на 4,76%, до $43,99 на фоне оптимизма относительно разработки вакцины от коронавируса компаниями Pfizer и BioNTech.

Сегодня ситуация вряд ли значительно изменится. Нефть продолжает расти. Доллар США демонстрирует нейтральную динамику.

На этом фоне доллар/рубль может попытаться обновить минимум — 75,75. После пробоя уровня будет открыта дорога к отметке 74,60. Этот уровень будет последним рубежам на пути к целевому диапазону 72−74», — считает эксперт.

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