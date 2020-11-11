Москва, , 13:08 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Предусматриваются поставки гудрона нефтяного без взимания вывозной таможенной пошлины. При этом вывозная таможенная пошлина в октябре 2019 г. составляла 87,2 доллара США за тонну, с 1 по 30 апреля 2020 г. 52 доллара за тонну.

Протокол начал временно применяться с 27 июня 2020 г., армянской стороной протокол ратифицирован.

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