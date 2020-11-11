Москва, , 13:00 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о включении Архангельской области в число субъектов РФ, в границах которых участки недр предоставляются в пользование на срок до семи лет, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Сейчас закон «О недрах» предусматривает предоставление участков недр в пользование для геологического изучения на срок до пяти лет — в общем случае; на срок до семи лет — при проведении работ по геологическому изучению участков недр, расположенных полностью или частично в границах Якутии, Коми, Камчатского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также на срок до десяти лет — при проведении работ по геологическому изучению участков недр внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа Российской Федерации.