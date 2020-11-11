Ханты-Мансийск, , 12:44 — REGNUM Югра готова стать пилотным регионом по отработке проектов и развитию креативных индустрий в России. С таким предложением 11 ноября выступила губернатор ХМАО Наталья Комарова на сессии «Потенциал креативных индустрий для России будущего» форума «Сильные идеи для нового времени».

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Наталья Комарова отметила, что предмет развития креативных индустрий в регионах лежит в плоскости вопроса «Вам помочь или не мешать?». Чтобы помочь, в Югре был создан и принят закон о креативных индустриях. Причём создавать данный документ приходилось с нуля, ибо в действующем федеральном законодательстве отсутствует даже само понятие «креативные индустрии».

В России для креативных индустрий пока нет чёткой программы развития, полномочного регулятора, отметила глава региона.

«На федеральном уровне по сути нет базовой методики, что мы относим к креативным индустриям, и как подсчитать вклад этих индустрий в ВВП. Мы по сути сейчас на пальцах оцениваем этот вклад. И мы рискуем, формируя финансовое обоснование вклада в них и в отчёте эффекта», — обозначила проблемы губернатор ХМАО на сессии.

Кроме того, не все виды креативной деятельности отражены в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), а любой вид деятельности в России должен подлежать статистическому учёту.

Государство может помочь креативным индустриям госзакупками, урегулированием таможенных правовых моментов, внедрением механизмов поддержки экспорта продукции, считает Наталья Комарова.

Сегодня в Югре в сфере креативных индустрий осуществляют деятельность более 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Большинство из них задействованы в отраслях информационных технологий, маркетинга, рекламы и дизайна.