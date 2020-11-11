Казань, , 12:40 — REGNUM В двух районах Татарии — Альметьевском и Сабинском, в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» запущена пилотная версия нового суперсервиса «Я строю». Портал содействия строительству открыли сотрудники министерства цифрового развития РТ, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Новый сервис, по мнению организаторов, станет главным цифровым помощником в сфере строительства. Жители республики смогут онлайн решать все вопросы, касающиеся стройки и ее завершения. Первыми протестировать новые возможности смогут жители указанных районов. Через портал они получат не только необходимые документы в электронном виде, но и отследят статус заявлений. Также перейти на сервис возможно через портал госуслуг Татарии.

Новый сервис доступен только не только для физических лиц, но и для организаций. Юридические лица смогут получать дистанционно четыре услуги Исполкома — уведомление о планируемом строительстве, выдача разрешения на строительство, присвоение адреса объекту строительства и уведомление о завершении строительства.

До конца текущего года на портал добавят услуги Газпрома и Сетевой компании. Полномасштабная работа проекта «Я строю» на всю Татарию намечена уже в 2021 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» внедряется пилотный проект «Сиделка». Его основной задачей является оказание помощи инвалидам и пожилым людям, утратившим способность к самообслуживанию.

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