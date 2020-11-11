Киев, , 12:24 — REGNUM Нынешний дефицит государственного бюджета Украины на уровне 7,5% является одним из самых низких в Европе, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль вечером 10 ноября в эфире украинского телевидения.

«Мы провели аудит с международными партнерами, является ли этот дефицит посильным для Украины. Оказалось, дефицит абсолютно умеренный, 7,5% — это абсолютно адекватная цифра во время кризиса», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что власти Украины четко понимают источники погашения дефицита, и отметил, что нынешний уровень дефицита позволяет правительству поддержать экономику, в частности, малый и средний бизнес, страдающий из-за экономического кризиса.

ИА REGNUM напоминает, что на следующий год правительство Украины планирует дефицит бюджета на уровне менее 6%. Впрочем, документ прошел только первое чтение в Верховной раде и его параметры еще могут изменить.