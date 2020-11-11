Москва, , 12:22 — REGNUM Запрет московским ресторанам, кафе, барам и клубам проводить новогодние мероприятия означает смертный приговор для большей части из них. Об этом 11 ноября в своем Телеграмм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«Мэрия Москвы почему-то решила угробить в столице ресторанный бизнес. Запрет ресторанам, кафе, барам и клубам проводить новогодние мероприятия означает смертный приговор для большей части из них. За последнюю неделю года в данной сфере предприятия получают больший доход, чем порой за несколько предыдущих месяцев. Учитывая, что после весеннего локдауна отрасль уже дышит на ладан, новогодние праздники были её единственной надеждой на выживание, — написал Кагарлицкий. — Пострадают не только владельцы заведений, но и тысячи работников от поваров, охранников и официантов до артистов, тоже получающих спасительный доход благодаря новогодним праздникам. Речь не о звездах шоу-бизнеса, у них достаточно накоплено, но о полубезработных или живущих на нищенскую зарплату актерах».

Как полагает Кагарлицкий, экономический ущерб от подобных решений вряд ли ограничится только увеселительными заведениями и предприятиями общественного питания.

«Очевидно, что по цепочке бытовых и хозяйственных связей спад передастся и в другие сферы, — написал социолог. — Но мне трудно представить владельцев баров и ресторанов, устраивающих акции протеста возле здания мэрии. Скорее они будут лоббировать чиновников, уговаривая их смягчить ограничения или оказать помощь конкретной компании (может быть, даже в порядке исключения позволить ей продолжать работу). Послабления будут делаться за некоторую мзду. Совокупная сумма взяток, получаемых ответственными господами в органах власти и надзора, будет, надо полагать, не маленькой. Думаю, что именно ради этого подобные меры и вводятся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что, заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, власти столицы РФ хотят избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, «которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий».

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