Брянск, , 12:55 — REGNUM Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрели в первом чтении депутаты Брянской областной думы. Доходы планируются в объёме 67,4 млрд рублей, расходы — 68,5 млрд рублей, сообщили 11 ноября я пресс-службе правительства региона.

Приоритетным направлением бюджета остаётся социальная сфера. Расходы «социального блока» в 2021 году запланированы в объёме 40,2 млрд рублей, в том числе на социальную защиту населения будет направлено 12,7 млрд рублей, на образование — 14,6 млрд руб., на здравоохранение, включая медицинское страхование неработающего население, — 10,1 млрд руб.

«В сложившихся экономических условиях, вызванных коронавирусной инфекцией, нам удалось сформировать финансово устойчивый бюджет. Надо сказать, что мы предусмотрели не только расходы на социальную сферу, но и на развитие. В полном объеме предусмотрены расходы на заработную плату, на все социальные выплаты», — отметила врио заместителя губернатора Брянской области Галина Петушкова.

В 2021 — 2023 годах предусмотрен дефицит бюджета в размере 1,51 млрд рублей. На 2022 год планируется доход в объёме 62,5 млрд рублей, расходы составят 63,6 млрд рублей, на 2023 год — 63,4 млрд рублей и 64,5 млрд рублей соответственно. Предусмотрена индексация публичных нормативных обязательств и социальных выплат гражданам на 4% с 1 октября 2021 года. Параметры бюджета ещё могут измениться.

На 2020 год областной бюджет был принят (с учётом изменений) с объёмом доходов 70,9 млрд рублей, расходов — 73,3 млрд рублей, дефицит составил 2,3 млрд рублей.