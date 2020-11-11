Уфа, , 12:21 — REGNUM Ценнейшие памятники археологии эпохи неолита и других периодов времени обнаружили при строительстве Восточного выезда в Уфе. Об этом 11 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, обнаруженные археологические ценности относятся к разным периодам времени: к эпохе неолита, средневековья (периода Великого переселения народов), бронзового века, а также XVIII века.

Хабиров отметил, что в 2017 году специалисты уже находили здесь изделия из бронзы и камня: упряжь, наконечники стрел, монеты, керамику и другие артефакты. В настоящее время специалисты заканчивают работы по сбору археологических ценностей, начинают их обрабатывать и готовят к передаче в Государственный музейный фонд РФ.

Глава региона сообщил, что какие-то ценности будут выделены и Национальному музею Башкирии. Поэтому все смогут посмотреть, какие ценности лежали прямо под ногами.

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