Москва, , 12:09 — REGNUM Ухудшение потенциала экономики из-за пандемии коронавируса может повлечь замедление консолидации бюджета России. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Проинфляционный сценарий исходит из динамики спроса как в базовом сценарии, но при значительном падении потенциала экономики», — заявила Набиуллина.

«Отличительной чертой сценария является предпосылка о более медленной консолидации бюджета. Для удержания инфляции вблизи 4% потребуется временно перейти к умеренно жёсткой денежно-кредитной политике с последующим возвратом к нейтральной к концу прогнозного периода», — указала она.