Москва, 11 ноября 2020, 12:08 — REGNUM Главой организационного комитета по проведению российских чемпионатов «Ворлдскиллс» (WorldSkills) назначен Андрей Белоусов. Решение принято на совещании правительства РФ по вопросам реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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Гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов считает, что Белоусов позволит быстрее вывести рационализацию и профессиональное развитие на национальный уровень.
Также на совещании намечены планы по созданию прототипа цифровой экосистемы и расширению региональной инфраструктуры нацпроекта.
Справка: ИА REGNUM
Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
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